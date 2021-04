Roma, Zaniolo verso il recupero: da oggi in gruppo con la Primavera

Luce in fondo al tunnel più vicina per Zaniolo. Il centrocampista giallorosso è passato da oggi allo step successivo della propria tabella di marcia di recupero dall’infortunio al legamento crociato del ginocchio. Nicolò sarà impegnato in un lavoro programmato specifico, che prevede sedute in gruppo con la Roma Primavera, senza contrasti, alternate a sedute individuali. Un passaggio concordato con il professor Fink, professore che lo ha operato ad Innsbruck dopo il crack in Nazionale contro l’Olanda avvenuto lo scorso settembre e che ha seguito il suo percorso di recupero.

Quando torna a giocare Zaniolo

L’ultima visita di controllo per Zaniolo era stata emotivamente molto difficile da gestire. Il responso, per quanto positivo, aveva infatti condotto ad una conseguenza inevitabile: addio sogno Europeo. Una decisione derivata dalla necessità, per il giocatore, di recuperare massa muscolare sulla gamba operata, con tono inferiore di circa il 10% rispetto all’altra. Una differenza causata dalle tre settimane in cui Zaniolo era stato costretto all’isolamento domiciliare dal Covid-19. Durante quel periodo il giocatore aveva proseguito senza sosta il lavoro in palestra, senza però evitare che tutto il programma alla fine scalasse di circa 4-6 settimane.

Una cautela utile a scongiurare il rischio di pericolose ricadute, che potrebbero compromettere definitivamente la sua carriera. Ora per Zaniolo si avvicina quantomeno il rientro in gruppo con i compagni della prima squadra, previsto tra la fine di aprile e l’inizio del mese di maggio. Nessuna chance, tuttavia, di rivederlo in campo già nel corso di questa stagione: per tornare a trascinare la Roma servirà attendere la prossima annata calcistica.