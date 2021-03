Zaniolo, il fisico è statuario: “Niente giorno libero”. La foto scatena i tifosi

A guardarlo allenarsi non si direbbe che tra i due infortuni è stato fermo più di un anno. Nicolò Zaniolo ha puntato il ritorno in campo, che ogni giorno che passa si avvicina sempre di più. Che sia già in formissima lo dimostra l’ultima foto pubblicata dal talento della Roma su Instagram: un fisico statuario mentre allena i bicipiti con due manubri in una sessione in casa in compagnia di due amici. “No free day (niente giorno libero, ndc)” il suo commento a sottolineare quanto si stia impegnando per tornare al top della forma. Uno scatto che ha scatenato i tifosi che hanno preso d’assalto i commenti.

Le prossime due settimane saranno quelle decisive per il suo rientro a pieno regime. È atteso da alcuni allenamenti con la Primavera di Alberto De Rossi e poi con ogni probabilità la partita del 10 aprile al Tre Fontane contro la Fiorentina. Lì testerà le condizioni del ginocchio e avrà le prime sensazioni di partita “vera” dopo il lungo stop. Fonseca (così come Mancini) lo aspetta e spera di poterlo schierare da qui alla fine della stagione, specialmente in Europa League. Vorrebbe dire che la Roma avrà superato lo scoglio Ajax.