Zaniolo guarda già avanti: “Il tempo vola” – FOTO

Passata la paura e lo sconforto, Zaniolo ha già cambiato completamente atteggiamento. A un giorno dall’operazione al legamento crociato del ginocchio di Innsbruck, Nicolò ha postato una foto di lui in allenamento sul suo account Instagram con una didascalia chiarissima e con tanto di clessidra e cuori giallorossi: “Il tempo vola”. Se lo augura lui, se lo augura anche la Roma, che per il secondo anno di fila dovrà rinunciare al suo talento più grande per gran parte della stagione.

Rispetto ai canonici sei mesi, stavolta potrebbe prendersela con più cautela per evitare altri pericoli in futuro. Per Fink potrebbero volerci anche nove mesi. L’obiettivo di Zaniolo è l’Europeo di giugno, ma mai come stavolta non si metterà nessuna pressione addosso.