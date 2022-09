Zaniolo, anima e cuore: ora Nicolò è pronto a spaccare il campo

Mancavano pochi secondi, la sofferenza era praticamente finita. Josè Mourinho sapeva dove andare. Ha visto Nicolò Zaniolo in piedi a fare il tifo tutto il tempo e se l’è abbracciato. Una immagine iconica, un segnale forte alla fine di Empoli-Roma. A fine partita le parole dello Special One: “C'è un solo Zaniolo. Gli ho detto: Grazie mille per il tuo sforzo. Per stare qui, recuperare e aiutare la squadra. Dopo il 2-1 era pronto a entrare e correre qualche rischio per la squadra”.

Il recupero lampo dall’infortunio alla spalla porterà Nicolò a partecipare alla doppia sfida in casa con Helsinki e Atalanta. Due gare con livello di difficoltà diverso, ma della stessa importanza. Zaniolo è pronto a scendere in campo. Si allenerà col gruppo questi giorni e dovrà decidere con Mourinho come dividersi tra le due sfide. Possibile che entri a gara in corso in Europa League per poi essere titolare con l’Atalanta. Alla quale l’anno scorso il numero 22 ha riservato un trattamento speciale nella sfida di Bergamo. Stavolta si gioca all’Olimpico, di fronte a 60 mila spettatori. Tutti pronti a inneggiare al trio dei sogni Dybala-Zaniolo-Abraham.Poi ci sarà tempo per il rinnovo.