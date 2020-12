Zaniolo, scoppia l’amore con Madalina. Ma l’ex fidanzata Sara è incinta

Nicolò Zaniolo ha ufficializzato la storia con Madalina Ghenea, modella e attrice romena di 11 anni più grande. Il calciatore della Roma ha chiuso quindi la sua relazione con Sara Scaperrotta, che però sarebbe incinta. A diffondere l’indiscrezione è stato ‘Oggi’, secondo cui l’ex di Nicolò Zaniolo – lei classe ’98 – è in dolce attesa del talento giallorosso. La notizia arriva nei giorni in cui il centrocampista della Roma, che sta recuperando dal secondo infortunio al crociato nel giro di 8 mesi, ha annunciato sui social la frequentazione con Madalina Ghenea, modella e attrice romena – con una figlia – già nota alle pagine di gossip per le apparizioni al Festival di Sanremo e le relazioni con celebri attori come Gerard Butler e Michael Fassbender. Alcuni giorni fa Nicolò e Madalina hanno pubblicato delle story su Instagram ‘congiunte’, che lasciavano intendere la relazione, poi l’annuncio dello scorso 28 dicembre. “Ma io non ho lasciato nessuna per nessuna, ho la testa sulle spalle“, ha tenuto a sottolineare Zaniolo. Intanto Nicolò assicura di pensare solo alla Roma e al rientro in campo, fissato al massimo per aprile, e di non avere intenzione di cambiare aria.