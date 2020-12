Zaniolo difende Madalina e chiarisce: “Con lei sono felice, ho la testa sulle spalle”

Nicolò Zaniolo risponde alle recenti critiche dovute alla sua nuova frequentazione con Madalina Ghenea, modella romena di 32 anni diventata la nuova fiamma del centrocampista della Roma. Nicolò attraverso una storia su Instagram ha chiarito il rapporto tra i due, puntualizzando di non essere stato lui a lasciare la sua ex fidanzata Sara Scaperrotta: “Visti gli articoli di giornale che sono usciti ultimamente sulla mia vita privata, volevo chiarire una cosa. Io personalmente non ho lasciato nessuna per nessuna. La mia nuova frequentazione non fa parte del mio passato. Sono felice con Madalina e mi assumo tutte le responsabilità per il mio futuro, sono un ragazzo con la testa sulle spalle. In questo momento penso sollo alla mia Roma e non vedo l’ora di tornare a giocare. Sto lavorando per tornare il più in forma possibile“.

Zaniolo-Ghenea, Love Story ufficiale: “Posso baciarti?”

Dopo qualche indizio fornito sempre tramite i social, Nicolò Zaniolo e Madalina Ghenea sono usciti allo scoperto cono uno scambio di messaggi su Instagram. “Ti posso baciare tutto il tempo? 25 ore su 24”, questa la domanda condivisa dal giocatore giallorosso e prontamente la risposta “Te che dici?” di Madalina è stata inequivocabile. Un cambiamento nella vita privata del giovane talento giallorosso, che ha voltato così definitivamente pagina dopo la storia con Sara Scaperrotta.

Madalina Ghenea: ecco chi è la nuova fiamma di Nicolò Zaniolo

Madalina Diana Ghenea è la nuova conquista di Nicolò Zaniolo. Nata l’8 agosto 1987 a Slatina in Romania, ma da circa 18 anni in Italia, dove ha iniziato a lavorare come modella e attrice, facendosi conoscere inizialmente per alcuni spot pubblicitari i televisione come quello con Raoul Bova e Teresa Mannino per una nota compagnia telefonica. Arrivano poi alcune apparizioni in film come ‘I soliti idioti – Il film’, ‘Youth – La giovinezza’ e ‘Zoolander 2’. Nel 2016 Madalina Ghenea è protagonista sul palco dell’Ariston di Sanremo, mentre nel 2011 ha partecipato anche al programma Rai a ‘Ballando con le stelle’. Nicolò Zaniolo è solo l’ultima conquista eccellente di Madalina Ghenea, che ha avuto fidanzamenti eccellenti come quelli con gli attiri Gerard Butler e Michael Fassbender. La storia più importante, però, la modella rumena l’ha avuta con l’imprenditore e connazionale Matei Stratan, con cui ha avuto anche una figlia, Charlotte, nata il 4 aprile 2017. Rimanendo invece nel mondo del calcio, un altro flirt importante è stato con l’ex romanista Marco Borriello nel 2013.