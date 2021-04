Zaniolo e Chiara Nasti si sono lasciati? Ecco l’indizio social

I due non si seguono più sui social e hanno levato ogni foto che li ritraeva insieme

La fiamma tra Zaniolo e Chiara Nasti potrebbe essersi spenta così velocemente tanto quanto è stata accesa. Qualche mese fa, dopo la rottura con l'ex Sara Scaperrotta dalla quale aspetta anche un figlio, i due sono usciti allo scoperto dichiarando il loro amore, impresso sulla pelle anche con un tatuaggio in comune. Ma ora nella loro storia potrebbe esserci una tempesta: i due non si seguono più su Instagram e hanno levato dai loro profili social tutte le foto che li ritraevano insieme. Che sia solo un litigio passeggero? Solo il tempo potrà dirlo. Intanto Zaniolo pensa al ritorno in campo: "Manca sempre meno per tornare a fare la cosa più bella del mondo, giocare a calcio per questa maglia speciale! Daje Roma", scrive su Instagram.