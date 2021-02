Zaniolo continua a sudare a casa: “Amare il proprio lavoro” – FOTO

Nicolò Zaniolo continua a lavorare duramente per rientrare in campo al più presto. Il giocatore della Roma, attualmente positivo al Covid, oggi si è sottoposto all’ennesimo tampone e ora attende i risultati per sapere se potrà tornare a correre anche a Trigoria. Intanto il classe ’99 prosegue il recupero fisico a casa: “Amare il proprio lavoro”, ha scritto Zaniolo su Instagram al termine di un’altra seduta di lavoro domestico. Nicolò freme, però apprezza anche questo momento e spinge sull’acceleratore.