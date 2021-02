Zaniolo, oggi il nuovo tampone: attesa per l’esito

“Sto bene, non ho sintomi ma ho ovviamente iniziato subito la quarantena. Spero di tornare ad allenarmi a Trigoria il prima possibile, nel frattempo farò il tifo per i miei compagni da casa“. Così aveva scritto Nicolò Zaniolo lo scorso 18 gennaio, rendendo nota la sua positività al coronavirus. Da allora sono passati quindici giorni e oggi il centrocampista della Roma, dopo il tampone di venerdì scorso risultato ancora positivo, come appreso da “Forzaroma.info” ripeterà il test. La speranza, naturalmente, è che stavolta l’esito sia diverso, come nel caso della sorella Benedetta, che si è già negativizzata. Appena potrà, il numero 22 tornerà al centro sportivo Fulvio Bernardini e ricomincerà a lavorare sul campo, proseguendo così il suo percorso di recupero. Intanto si sta allenando a casa, come dimostrano le foto e i video pubblicati sul suo profilo Instagram.