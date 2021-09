Francesco Totti compie 45 anni: la Roma, l’agenzia di scouting e il futuro

L'ex capitano romanista festeggia il terzo compleanno lontano da Trigoria, ma con il cuore non se n'è mai andato

"Francesco Totti, AS Roma". Il suo biglietto da visita non cambierà mai. Totti è la Roma e lo sarà sempre. Anche e soprattutto nel giorno del suo 45esimo compleanno , il terzo da quando ha lasciato il club quel 17 giugno del 2019. Idealmente Totti da Trigoria non se n'è mai andato. Il suo nome è ancora inciso a fuoco su quella che è stata la sua casa per più di metà della sua vita. Totti è ancora il Capitano , anche e soprattutto per chi quella fascia la indossa oggi. Lorenzo Pellegrini è l'unico che Francesco abbia mai davvero incoronato dopo il suo addio e il rispetto e l'affetto reciproco sono fortissimi. Rispetto che c'è anche con la società, nonostante al momento non si stia discutendo il suo ritorno .

Tiago Pinto ha incontrato Totti più volte, ma la questione del reintegro nei quadri dirigenziali non è mai davvero decollata. Vedute diverse: sul ruolo di Francesco, soprattutto, che dopo aver fatto il "gagliardetto" con Pallotta non vuole tornare solo per amore della Roma. Vorrebbe il potere di decidere e incidere, come faceva quando stava in campo. E allora per il momento meglio dedicarsi ancora alla CT10, la sua agenzia di scouting che nella Roma ha più di qualche giovane interessante. Christian Volpato su tutti, classe 2003 nuovo numero "10" della Primavera di Alberto De Rossi. Il futuro di Totti poi, resta un'incognita. Prima o poi tornerà a Trigoria con un ruolo importante e questo nessuno lo può smentire. Fino ad allora, Francesco continuerà a guardare le partite come un semplice tifoso. In fondo, è cominciato tutto così.