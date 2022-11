Zalewski: “Vogliamo dare di più per la Roma e i tifosi. Ci rivediamo a gennaio”

Nicola Zalewski ha voluto postare un messaggio sul suo profilo Instagram dopo il pareggio di ieri contro il Torino. Queste sono le parole del giallorosso: "Si conclude questa prima parte di stagione. Sappiamo tutti che dobbiamo dare di più, e vogliamo dare di più. Per Roma, per la Roma e per i Romanisti, che non ci hanno mai lasciati soli. Soprattutto nei momenti più bui. Ci rivediamo a gennaio. Grazie a tutti e FORZA ROMA sempre". Il numero 59 romanista partirà per il Mondiale in Qatar con la Polonia.