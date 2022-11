Roma, sono 4 i convocati per il Qatar: tra le big solo la Lazio ne ha di meno

Maledetta sosta… anzi no. Il Mondiale arriva nel momento migliore per la Roma che ha salutato il 2022 nel peggior modo possibile. Tre stop di fila (una sconfitta e due pareggi) e il settimo posto in classifica. Si torna in campo a gennaio ma 4 componenti della rosa voleranno in Qatar: Rui Patricio , Vina , Zalewski e Dybala . Numero irrisorio in confronto alla Juventus che sarà la squadra italiana più rappresentata (11). Seguono le milanesi con 7 e subito dopo Napoli, Fiorentina e Torino con 5 convocati. L’Atalanta e il Verona sono appaiate alla squadra di Mourinho. Tra le ‘sette sorelle’ solo la Lazio ha fatto peggio dei giallorossi con soli 2 calciatori (Milinkovic e Vecino) che giocheranno il torneo.

I romanisti ai Mondiali: in 15 hanno vinto la Coppa

La non qualificazione dell’Italia ha ridotto sensibilmente il numero dei convocati della Roma, che è comunque superiore al 2018 dove solo in 3 parteciparono al torneo: Kolarov, Alisson (ceduto il mese successivo) e Fazio. Togliendo il Mondiale in Russia era dal 1994 che la squadra capitolina non portava così pochi giocatori alla Coppa del Mondo. Anche in quel caso nessun italiano: Haessler, Caniggia, Baldo e Aldair che vinse l’edizione americana in finale contro gli Azzurri ai calci di rigore. Il picco rimane quello del 2022 con ben 9 romanisti che parteciparono al torneo in Corea e Giappone. Anche in quel caso un calciatore giallorosso salì sul gradino più alto, il ‘Pendolino’ Cafu alzò la coppa sotto il cielo di Yokohama. In totale sono 15 i calciatori giallorossi che si sono laureati campioni del mondo. Indimenticabile nel 2006 la cavalcata della Nazionale in Germania con Totti, De Rossi e Perrotta protagonisti. Mentre chi è più avanti con l’età ricorderà con piacere la finale di Madrid tra Italia e Germania del 1982. In quel caso Bruno Conti era l’unico esponente della formazione del ‘Barone’ Liedholm. Gli altri italiani a vincere sono stati Masetti (due volte), Guaita, Ferraris IV, Serantoni, Monzeglio e Donati nel 1934 e nel 1938. Concludono la lista Voeller e Berthold nel 1990 e Candela nel 1998. Quest’anno gli occhi sono puntati su Dybala e la sua Argentina. Messi e compagni sono tra i favoriti dopo la vittoria dell’ultima Coppa America ai danni del Brasile.