Corona: “Ho le prove che Zalewski scommette, ma non voglio andare troppo oltre”

Fabrizio Corona dice tutto. Ospite della trasmissione 'Avanti Popolo' in onda su 'Rai Tre', sono arrivate nuove rivelazioni sull'inchiesta scommesse che sta coinvolgendo il calcio italiano e ha portato alla squalifica di Nicolò Fagioli. L'ex paparazzo dei vip è tornato anche a parlare del nome di Nicola Zalewski, che intanto ha smentito ogni coinvolgimento: "Faccio una premessa, io voglio fermarmi prima in questa vicenda e non voglio andare oltre altrimenti mi metto sempre nei guai , perché mi voglio godere la vita, la fidanzata. Questa vicenda è legata a un’altra vicenda, perché poi nella mia vita è tutto scritto… Zalewski è fidanzato da due anni con una ragazzina che io mi sono cresciuto da quando aveva uno o due anni. La mamma di questa ragazza è una delle mie più care amiche , molto famosa a Roma, amica di una persona che mi ha fatto il più grande male della mia vita , con cui ero in buoni rapporti. Io conosco persone di questo giro che sono legate a un altro giro , ovvero il nucleo centrale. Zalewski gioca da anni. La diffida che lui ha detto di volermi fare per diffamazione perché non è vero quello che dico, non mi arriverà mai. Scommetto tutto quello che volete. Ho le prove che lui gioca , legato a un certo tipo di ambienti".

"Lui - continua Corona - è fotografato perennemente con questo gruppo di persone di cui non voglio fare il nome, perché non voglio entrare in quest’altra fase. Lui è il migliore amico di El Shaarawy, amicissimo di Zaniolo, amicissimo di tutto quel gruppo lì e scommette sempre. E non è una mia ricostruzione". Poi Corona spiega gli audio e i video già pubblicati in cui un informatore faceva il nome di Zalewski:"È successa una cosa. Mi telefona questo signore, di cui ho pubblicato l’audio. Mi dice ‘ti do un altro nome, Zalewski’, ma io lo sapevo. In un audio che ho messo su Telegram e che io ho ‘bippato’ mi dice delle cose che si collegano all’inchiesta che ho fatto e che quadrano nei nomi e nelle cose che io ho ‘bippato’, perché non ci voglio entrare. In quella parte lì non entro. E ho ‘bippato’ dei nomi. A me serviva solo quella cosa di Zalewski, quando ho pubblicato l’audio mi ha chiamato e mi ha detto ‘ti prego, ti prego, ti prego’. Ma io sono andato per la mia strada. Poi lui ha chiamato tutte le redazioni, anche Cruciani, e ha trovato questo che fa un podcast che lo ha intervistato, senza sapere chi fosse o senza conoscere l’inchiesta. Questo è arrivato col cappellino e ha negato tutto, ma ci sono le prove oggettive. Ma ha trovato uno che, poverino, neanche lo nomino, ha cercato di cavalcare la notizia".