Zalewski, si taglia le vacanze e trova l’amore: chi è la fiamma del Golden Boy

Nico vuole trovare la serenità persa negli ultimi mesi del 2022. Nel nuovo anno, anche grazie all'amore, vuole tornare protagonista della Roma e prolungare il contratto

Daniele Aloisi

Zalewski è tornato nella Capitale dopo l'eliminazione della Polonia, niente vacanze ma solo un po' di riposo prima della tournée in Portogallo. Il classe 2002 si è tagliato le 'ferie' ed è rimasto a Roma. Il motivo? Oltre alla voglia di mettersi a disposizione di Mourinho c'è anche lo zampino della sua nuova fiamma. Nicola ha trovato l'amore, si tratta della bellissima ballerina Nicol Luzardi. Romana di 23 anni, ex ragazza di Luca Pellegrini e molto amica di Sara Scaperrotta (la madre del figlio di Zaniolo). Ha iniziato a danzare a 12 anni ed è specializzata in hip-hop, danza moderna e contemporanea. E' diventata famosa grazie alla sua partecipazione a Ciao Darwin nel 2019. Ad oggi lavora su Rai 1 all'interno del programma condotto da Carlo Conti 'Tale e quale show'. La storia tra i due va avanti da ottobre e Nico ha perso la testa per lei. Sono tantissimi i commenti sotto i suoi post di Instagram e ieri ha pubblicato una storia mentre si tengono per mano in auto.

Zalewski, dopo l'amore vuole ritrovare la titolarità: nel 2023 si gioca anche il rinnovo — Zalewski è stata la piacevole sorpresa in casa Roma della passata stagione. Annata giocata al top e conclusa con la vittoria della Conference League. Trofeo che ha anche deciso di tatuarsi. Nicola non ha iniziato al meglio il campionato a causa di alcuni infortuni che non gli hanno permesso di trovare continuità. "Ho avuto dei momenti di difficoltà, ma Mourinho mi ha aiutato", queste le parole di Nicola dal ritiro della Polonia poco prima dell'inizio del Mondiale. Pochi i minuti giocati in Qatar, ma nel 2023 il numero 59 vuole tornare ai suoi livelli. Ha trovato l'amore e vuole mettersi alle spalle le nubi del 2022.

Nel nuovo anno vuole ritrovare il posto da titolare ma soprattutto vuole incidere di più. Sia a sinistra che a destra le prestazioni sono state altalenanti e Mou si aspetta altro dal suo Golden Boy. C'è in ballo anche il prolungamento del contratto. Infatti, prima della partenza per il Qatar c'erano stati dei contatti tra la Roma e l'entourage di Zalewski per trattare il rinnovo fino al 2027.