Wijnaldum esulta per la vittoria. Zalewski: “Come iniziare al meglio la settimana”.

Finisce 0-1 contro la Sampdoria per la squadra di Mourinho. Grazie alla vittoria di oggi la Roma scavalca Udinese e Lazio in classifica e vola da sola al quarto posto a quota 22. Decisiva la rete di Pellegrini su calcio di rigore allo lo Stadio Luigi Ferraris. Nicola Zalewski ha espresso su Instagram tutta la sua gioia in seguito a questa vittoria: "Come iniziare al meglio la settimana. +3". Anche Mady Camara, ha commentato così la prestazione della squadra: "3 punti importanti! Complimenti a tutti per l'impegno". Poi arriva la storia di Wijnaldum: bastano un paio di cuori giallorossi post vittoria ad infiammare l'animo dei tifosi che attendono con ansia il suo rientro in campo.