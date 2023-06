Xavi attacca Mourinho, Serse Cosmi risponde durissimo: “Stai zitto cog…”

Serse Cosmi romanista acquisito, ma decisamente verace. L'allenatore umbro si scaglia in maniera dura contro Xavi, che ieri ha attaccato Mourinho per il suo comportamento nel postpartita di Budapest nei confronti dell'arbitro Taylor."Spero di non dare mai un esempio del genere", ha detto il tecnico del Barcellona. E ovviamente in tantissimi, interisti compresi, hanno commentato ricordandogli le sue lamentele continue nel corso dei mesi anche per il gol annullato ai blaugrana ai gironi di Champions. Oltre ad alcuni vecchi episodi non edificanti da parte dell'ex centrocampista. In uno dei post Instagram che riportavano le parole di Xavi è spuntato anche il commento di Serse Cosmi, che di certo non le manda a dire: "Stai zitto, cogl...!"Un commento poi cancellato, ma ormai screenshottato dal web e ovviamente diventato virale.