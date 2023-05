Xabi Alonso: “Due giorni di recupero in più sono molto utili in vista della Roma”

Xabi Alonso, tecnico del Bayer Leverkusen, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di campionato contro il Colonia. Lo spagnolo si è soffermato anche sulla scelta della Federazione tedesca di anticipare la partita a venerdì (domani) in vista della sfida europea contro la Roma, scelta non molto apprezzata in patria: "Giocare di venerdì è meglio per noi. Due giorni di recupero in più saranno molto utili in vista della Roma. Siamo l’unica squadra tedesca rappresentata in Europa. La gente lo capisce". Queste le parole di Xabi Alonso che il prossimo giovedì sarà ospite del suo mentore Mourinho allo Stadio Olimpico per l'andata delle semifinali di Europa League.