Bayer Leverkusen, gara anticipata grazie al ‘ministro tifoso’: polemica in Germania

A 7 giorni dal match europeo tra Roma e Bayern Leverkusen scoppia una piccola in Germania. La gara dei ragazzi di Xabi Alonso, inizialmente in programma domenica, è stata anticipata a venerdì. Lo spostamento è stato fatto per consentire a Wirtz e compagni di avere più giorni di riposo in vista della trasferta in Italia. La decisione ha fatto storcere il naso ai dirigenti del Colonia. Secondo quanto riportato dalla Bild, sotto accusa ci sarebbe il ministro degli Interni Herbert Reul (tifoso del Bayer Leverkusen ed abbonato al club), che avrebbe spinto per ottenere l'anticipo. "Non vogliamo andare a fondo alla vicenda - ha tuonato l'amministratore delegato del Colonia Keller - altrimenti potremmo perdere fiducia nell'integrità della competizione" . Non si è fatta attendere la replica del portavoce di Reul: "Il ministro non ha deciso nulla sul caso, ma ha solo chiesto alla polizia un esame benevolo, come in casi simili con altri club, tra l'altro". La squadra di Alonso scenderà in campo domani alle 20.30, mentre la Roma sabato alle ore 18 contro l'Inter.