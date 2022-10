Women’s Champions League, in vendita i biglietti per Roma-Slavia Praga

È ufficiale il prossimo impegno per la Roma Femminile di Spugna in Champions League si disputerà allo Stadio Francioni di Latina. La squadra non potrà godere del calore del impianto, il Tre Fontane perché quest'ultimo non rispetta gli standard Uefa sull'illuminazione notturna. Da oggi sarà possibile acquistare il biglietto per il match di giovedì 20 ottobre alle 21 contro lo Slavia Praga. I tagliandi saranno disponibili sul sito di Vivaticket e presso i loro punti vendita di Latina e provincia. Il club ha specificato tramite un comunicato ufficiale che in caso di acquisto online, per varcare i tornelli sarà indispensabile stampare il pdf. Inoltre, i tifosi disabili potranno richiedere un biglietto omaggio, ma solo solo tramite Contact Center AS Roma, chiamando lo 06.89386000 (dal lunedì al venerdì, orario 9:00-18:00).