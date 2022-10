Wijnaldum: “Una grande gioia quando ho saputo che il gesso sarebbe stato tolto”

L'olandese ha condiviso uno scatto sui social che lo ritrae sorridente nel momento in cui ha ricevuto l'ok dei medici per togliere il tutore alla gamba destra

Si avvicina sempre di più il ritorno in campo di Georginio Wijnaldum. Il centrocampista olandese è tornato a Trigoria per iniziare la nuova fase di riabilitazione dopo aver ricevuto l'ok dei medici nei giorni scorsi. Sui social l'ex PSG, ha postato una foto che lo ritrae sorridente in ospedale nel momento in cui gli è stato comunicato che avrebbe potuto togliere il gesso, portato sulla gamba destra per più di un mese: "È stato un momento di grande gioia sapere che il gesso sarebbe stato rimosso".