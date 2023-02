Wijnaldum pronto a prendersi la Roma: con la Cremonese possibile partenza dal 1′

"Quando entra cambia la musica", queste le parole di Mourinho su Wijnaldum dopo la sfida contro il Salisburgo. L'olandese sta accumulando minuti ed ora è pronto per diventare il nuovo padrone del centrocampo. Oggi pomeriggio i giallorossi torneranno a Trigoria per preparare la gara con la Cremonese in programma martedì alle 18.30. Gini scalda i motori, migliora sotto ogni punto di vista e potrebbe partire titolare. L'infortunio alla tibia è ormai un lontano ricordo e l'ex PSG vuole ripagare l'amore dei tifosi. Dopo il ritorno con il Lecce, lo Special One lo ha sempre buttato nella mischia nei match successivi. Ha messo nelle gambe minuti ed è sempre entrato in momenti importanti delle partite con il risultato ancora in bilico. Wijnaldum adesso mette nel mirino l'esordio dal 1'.