Wijnaldum, aumentano i carichi di lavoro. E Gini scherza: “Questo è il programma?”

L'olandese punta a partire per il Portogallo e a tornare in campo entro febbraio. Un recupero fondamentale per Mourinho

Continua il recupero di Gini Wijnaldum con la speranza di poter partire per il Portogallo e di poter rientrare in campo gradualmente tra gennaio e febbraio. Sui social, il centrocampista olandese ha postato una foto in cui con un'espressione perplessa consulta la scheda d'allenamento settimanale. "Guardando alla mia scheda di allenamento di recupero di questa settimana", ha aggiunto l'olandese. Da oggi, infatti, sono aumentati i carichi di lavoro per permettere un recupero totale a livello muscolare. Mourinho lo aspetta alla ripresa, ma inizialmente Wijnaldum potrebbe giocare un paio di partite con la Primavera.