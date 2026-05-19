"Sento la responsabilità di rappresentare il mio Paese. Il sogno di un bambino, è appena diventato realtà. Ti amo, mio Brasile", con questo messaggio affidato ai propri canali social, Wesley ha voluto celebrare la sua convocazione al Mondiale. Ieri infatti, Carlo Ancelotti ha diramato la lista dei giocatori che prenderanno parte al torneo tra i quali figura proprio l'esterno giallorosso. Per Wesley si tratta della prima chiamata per un torneo così prestigioso ottenuta dopo l'ottima stagione vissuta con la maglia della Roma. Fino a questo momento le presenze con la Selecao erano solo 6, tutte le qualificazioni al Mondiale ma adesso è arrivato il momento della grande opportunità. Sotto al post tantissimi commenti di connazionali, tra cui anche quello di Alisson Santos, talento arrivato al Napoli a gennaio. Per Wesley l'avventura al Mondiale inizierà il 14 giugno contro il Marocco di El Aynaoui (praticamente certo della chamata), per poi proseguire il 20 giugno contro Haiti e il 25 giugno contro la Scozia di McTominay.

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