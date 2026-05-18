Nel girone sfiderà il giallorosso El Aynaoui

Redazione
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Wesley, show post derby: a pranzo con la maglia della Roma. Tifosi in delirio

Wesley è pronto per il primo Mondiale. Ancelotti ha diramato la lista dei convocati ed è ovviamente presente anche il terzino giallorosso che viene premiato dopo l'ottima prima stagione in Italia. L'ex Flamengo parteciperà al torneo, nel girone affronterà Marocco (sfiderà El Aynaoui), Scozia ed Haiti. Presente Neymar. Gli altri giallorossi che sono già sicuri di partecipare sono El Aynaoui, Malen, Celik, Koné e Ndicka. L'ivoriano, però, si è infortunato ieri ed è a serio rischio per il Mondiale. In dubbio Soulé che è stato inserito nella lista dei 55 pre convocati ma difficilmente ci sarà.

Wesley AS Roma v ACF Fiorentina - Serie A

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