Volley, il Real Sala è senza allenatore: in panchina portano il cartonato di Mourinho

José Mourinho è ovunque, anche nei posti dove meno te lo aspetti. Il mister è un'icona dello sport e in questi giorni è finito anche su una panchina di una squadra di pallavolo. Il Real Sala Bolognese milita in Serie C ed è rimasta senza allenatore a gennaio. Nessun problema per i ragazzi che espongono il cartonato di Mourinho e festeggiano le vittorie in campionato insieme a lui. Uno dei soci che segue della polisportiva Real Sala, spiega: "Abbiamo creato la squadra 14 anni fa, siamo ragazzi della stessa compagnia di amici che vanno in campo per divertirsi. Non abbiamo praticamente mai avuto allenatori, se non formali: amici col patentino che venivano alle partite per evitare che prendessimo la multa che viene comminata a chi scende in campo senza allenatore. Abbiamo chiesto aiuto a un po’ di amici che facessero da special guest, anche per evitare i costi di un allenatore a tempo pieno".