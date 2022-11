Vina, relax in giro per Roma: visita ai Musei Vaticani con la moglie

Oggi la Roma non si è allenata a Trigoria, la ripresa è fissata per domani mattina. Vina ha deciso di festeggiare il suo compleanno, con un giorno di ritardo, ai Musei Vaticani. Il terzino ha visitato uno dei posti più belli della capitale insieme alla moglie. L'uruguiano non sta trovando molto spazio in questa stagione ma Mourinho giovedì dopo la sfida con il Ludogorets lo ha difeso pubblicamente. Il poco minutaggio però non fa dormire sonni tranquilli l'ex Palmeiras che vuole giocare il Mondiale con la propria nazionale. E' attesa in questi giorni la lista ufficiale dell'Uruguay. Anche Andrea Belotti ha sfruttato il giorno di riposo per godersi la capitale. Con la sua famiglia è andato a pranzo in un noto ristorante del centro di Roma.