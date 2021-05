Villar: “Pronto a tornare al mio livello per il finale di stagione” – FOTO

Lo spagnolo si carica sui social in vista delle ultime tre partite

Nell'ultima parte di stagione è sceso nelle gerarchie di Fonseca, complice anche qualche acciacco di troppo. Per Gonzalo Villar però la bella notizia è arrivata oggi, visto che è tornato ad allenarsi con i compagni: "Pronto per tornare al mio livello per finire la stagione", ha scritto sui social. Contro l'Inter sarà sicuramente convocato, poi starà a Fonseca decidere se schierarlo da titolare oppure continuare a dare fiducia a Darboe anche in una partita più difficile come quella contro i nerazzurri, già aritmeticamente campioni d'Italia. Dopo un grande inizio di stagione, il suo crollo è coinciso con quello della Roma in campionato. Ora Mourinho lo studierà: Villar lo sa e vuole mandare qualche segnale già da questo finale di stagione.