Trigoria, allenamento in vista dell’Inter: in gruppo Villar ed El Shaarawy

Il giorno dopo la bella vittoria con il Crotone i giallorossi si ritrovano a Trigoria per gli allenamenti: l'obiettivo è preparare al meglio la trasferta di mercoledì a Milano contro l'Inter.

Redazione

La Roma si ritrova al centro sportivo Fulvio Bernardini di Trigoria dopo il 5 a 0 rifilato ieri al Crotone. L'obiettivo è preparare al meglio la trasferta di mercoledì a Milano contro l'Inter per continuare a vincere e blindare il settimo posto dagli attacchi del Sassuolo. Buone notizie per Fonseca, che vede svuotarsi almeno in parte l'infermeria.

"Nicolò Zaniolo: lesione completa del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro, rientro in gruppo la prossima settimana Riccardo Calafiori: infortunio all'adduttore della coscia destra, monitorato giorno per giorno Leonardo Spinazzola: lesione al flessore sinistro, out due o tre settimane Jordan Veretout: lesione flessore destro, out due o tre settimane Pau Lopez: lussazione spalla sinistra, stagione finita Amadou Diawara: riacutizzarsi del fastidio al pube, verso il forfait con l'Inter Carles Perez: Fastidio al flessore, in dubbio per l'Inter Chris Smalling: fastidio al flessore sinistro, out per l'Inter.

"CRONACA ALLENAMENTO - Seguito anche oggi il consueto iter post partita che prevede la divisione in gruppi tra i giocatori scesi in campo e quelli che non hanno preso parte alla sfida con il Crotone. Tornano in gruppo sia Villar che El Shaarawy.

"La probabile formazione di Inter-Roma - Tra i pali Mirante dovrebbe essere schierato in favore di Fuzato. Davanti a lui Fonseca vorrebbe riproporre una difesa a 4, con Kumbulla e Juan Jesus centrali e Karsdorp e Bruno Peres ad agire sugli esterni. A centrocampo verrà probabilmente avanzato Mancini, di rientro dalla squalifica, con Cristante sulla mediana. In attacco ballottaggio Mayoral-Dzeko, con il bosniaco in vantaggio; a supporto della prima punta ci saranno Mkhitaryan, Pedro e Pellegrini.

Roma (4-2-3-1): Mirante; Karsdorp, Kumbulla, Juan Jesus, Bruno Peres; Mancini, Cristante; Pedro, Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko. All.: Fonseca.