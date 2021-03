Villar ancora titolare con la Spagna U21: in campo dal 1′ contro la Repubblica Ceca

Villar fa tre su tre. Il centrocampista è in campo dal 1′ nella partita della Spagna U21 contro la Repubblica Ceca, valida per il terzo turno della fase a gironi dell’Europeo di categoria. Le Furie Rosse nei primi due impegni hanno ottenuto una vittoria e un pareggio: prima il 3-0 alla Slovenia, partita in cui Villar ha segnato il gol del 2-0, poi lo 0-0 contro l’Italia. E il giovane talento della Roma è stato impiagato da titolare in entrambe le partite. Una volta chiuso il capitolo nazionale, Villar tornerà subito a Roma per mettersi a disposizione di Fonseca. Contro il Sassuolo però non potrà essere in campo visto che sarà squalificato. Per lui appuntamento al giovedì successivo contro l’Ajax.