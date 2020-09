Verona-Roma: le formazioni, diretta e risultato in tempo reale

VERONA – Il precampionato più breve della storia del calcio italiano e per la Roma è già arrivato il momento di tornare in campo. A poco più di un mese dall’ultima partita della scorsa stagione, i giallorossi ripartono dal Bentegodi (davanti a Ryan Friedkin, presente sugli spalti) e dall’Hellas Verona di Juric. L’obiettivo è quello di non farsi distrarre per alcune ore dalle vicende di mercato e dalla trattativa Dzeko-Milik per cominciare la stagione con una vittoria. Per la trasferta in Veneto (si gioca a porte chiuse nonostante l’ordinanza che da oggi permette a mille tifosi di assistere ad eventi all’aperto) Fonseca ha convocato l’attaccante bosniaco, a un passo dalla Juve. Ma Edin va in panchina, visto lo stato avanzato dell’operazione.

In porta c’è Antonio Mirante, che ha scalzato un incerto Pau Lopez in testa alle gerarchie tra i pali. La difesa a tre su cui ha puntato Fonseca è composta da Mancini, Cristante e Ibanez. In mezzo al campo Diawara e Veretout, con Karsdorp e Spinazzola esterni. Davanti Carles Perez e Pellegrini alle spalle di Mkhitaryan falso nueve. In panchina i nuovi arrivati Pedro e Kumbulla.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Hellas Verona (3-4-2-1): Silvestri; Cetin, Empereur, Gunter; Faraoni, Veloso, Tameze, Dimarco; Danzi, Zaccagni; Di Carmine.

A disp.: Berardi, Pandur, Ruegg, Lovato, Bocchetti, Udogie, Ilic, Barak, Stepinski, Tupta, Casale.

All.: Ivan Juric.

Roma (3-4-2-1): Mirante; Mancini, Cristante, Ibanez; Karsdorp, Diawara, Veretout, Spinazzola; Carles Perez, Pellegrini, Mkhitaryan.

A disp.: Pau Lopez, Boer, Santon, Kumbulla, Calafiori, Villar, Pedro, Antonucci, Kluivert, Dzeko.

All.: Paulo Fonseca.

Arbitro: Chiffi

Assistenti: Preti – Rossi

IV Uomo: Giua

Var: Irrati

AVar: Tolfo