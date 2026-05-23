E' la vigilia di Hellas Verona-Roma e alle 13:30 Gian Piero Gasperini parlerà in conferenza stampa a poche ore dalla sfida che potrebbe riportare il club giallorosso in Champions League 7 anni dopo l'ultima volta. Il tecnico di Grugliasco al Bentegodi dovrà fare a meno degli infortunati Ndicka e Pellegrini e dello squalificato Wesley (che comunque voleranno in Veneto con la squadra) oltre che di Ferguson e Tsimikas e sta valutando il miglior undici da schierare dal 1' per mettere la gara fin da subito sui binari giallorossi.

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Se in difesa al posto di Ndicka i candidati principali sono Ghilardi e Ziolkowski, con il primo in vantaggio, al posto di Wesley agirà senza dubbio Rensch, eroe di Parma e reduce da 1 gol e 4 assist nelle ultime 6 gare giocate. A centrocampo tornerà Koné, ma il centrocampista francese (che può essere sacrificato sul mercato) non viaggia verso la titolarità: per giocare al fianco di Cristante infatti il duello sembra essere tra Pisilli ed El Aynaoui. In avanti, come accaduto al Tardini, Gasp dovrebbe affidarsi al tridente pesante formato da Dybala, Soulé e Malen.