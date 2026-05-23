Domani sera la Roma sarà impegnata in una vera e propria finale. La sfida contro l'Hellas Verona potrebbe infatti regalare il ritorno in Champions League al club giallorosso dopo 7 anni. Per il match al Bentegodi Gian Piero Gasperini dovrà fare a meno degli infortunati Ndicka, Pellegrini, Ferguson e Tsimikas e dello squalificato Wesley. Il tecnico giallorosso però, che conosce l'importanza della partita, vuole tenere il gruppo unito e per questo motivo insieme ai calciatori 'schierabili' porterà con sé anche infortunati e squalificati.

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Lo riportano Il Messaggero, Il Corriere della Sera e Il Tempo. Alle 17 da Fiumicino dunque partiranno insieme alla squadra anche Ndicka, Wesley e Pellegrini. Fuori resterà solo Ferguson, da tempo ormai assente a Trigoria, e forse Tsimikas, la cui tonsillite e febbre alta richiede prudenza.