Verona, Belghali: “Ottima partita contro una grande squadra. Meritavamo di più”

Redazione 28 settembre 2025 (modifica il 28 settembre 2025 | 17:44)

Rakik Belghali, difensore dell'Hellas Verona, ha parlato in conferenza stampa dopo il match perso contro la Roma. Di seguito le sue dichiarazioni:

Cosa è cambiato in questo mese? “Tatticamente questo campionato è molto difficile, mi ha aiutato molto a migliorare”.

Un commento sulla partita: dal pareggio sfiorato allo 0-2. “Penso che è stata una partita molto difficile, abbiamo preso subito gol ma abbiamo giocato molto bene contro una grande squadra. Abbiamo creato molte occasioni, poi abbiamo preso gol in contropiede, peccato”.

Le differenze tra Lazio e Roma che avete affrontato nel giro di poche settimane. “Con la Lazio abbiamo giocato molto diversamente, abbiamo preso subito gol e poi subito un altro. Era difficilissimo con la loro qualità. Oggi è andato in maniera simile, la differenza è stata l’approccio perché abbiamo continuato a giocare cercando di reagire”.

Venerdì contro il Sassuolo: serve una vittoria. Giocate bene ma ora servono i punti, quanto è importante? “Sì, è vero. Abbiamo giocato bene ma non abbastanza, dobbiamo migliorare e segnare gol. Però stiamo migliorando ogni settimane e speriamo di riuscire a fare tre punti. Giocare bene è importante, ma non basta”.

Risultato bugiardo, l’amarezza è tanta per quanto avete creato o per tornare senza punti? “Siamo arrabbiati perché potevamo trarre di più da questa partita. Abbiamo dimostrato di poter giocare bene contro anche squadre importanti, dobbiamo portarci a casa le cose migliori”.