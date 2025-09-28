Dovbyk: “Ho un bel rapporto con Ferguson. Sono contento che il mercato si sia chiuso”

Le parole dell'attaccante ucraino: "Evan ha una buona esperienza in Premier. Noi parliamo molte volte dei nostri movimenti offensivi. Abbiamo lo stesso profilo, ma non siamo uguali"

28 settembre 2025

Artem Dovbyk, autore del gol che ha sbloccato la partita, ha parlato al termine della vittoria contro il Verona. Di seguito le sue dichiarazioni ai microfoni di DAZN e in conferenza stampa:

DOVBYK A DAZN

Quanto ti mancava questo? “È molto importante per un attaccante segnare. Ma è più importante vincere le partite e conquistare i tre punti”.

Senti che stai migliorando? “Sento che sto migliorando i miei movimenti offensivi. Migliora la mia forma fisica e credo che possa migliorare ancora di più. Ci sono state tante buone occasioni oggi per andare a segnare”.

Quali sono le differenze tra te e Ferguson? “Evan ha una buona esperienza in Premier. Noi parliamo molte volte dei nostri movimenti offensivi. Abbiamo lo stesso profilo, ma non siamo uguali. Spero che possiamo aiutare entrambi la squadra”.

Quanti gol fai con Gasperini? “Non mi piace parlare di gol. Io cerco di migliorare. Il mister è il nostro maestro e noi cerchiamo da imparare da lui”.

DOVBYK IN CONFERENZA STAMPA

Il significato di questo gol che mancava da cinque mesi? "Significa molto, perché all'inizio c'era tanta pressione su di me come giocatore, soprattutto a Roma. Sugli attaccanti ce n'è tanta, non mi sono mai arreso, continuo a lavorare per sfruttare le occasioni e oggi l'ho fatto. Sono contento anche per i tre punti".

Quanto è contata la vicinanza di Gasperini per farti tornare a sentire la fiducia? "Per gli attaccanti è importante sentire la fiducia, ho parlato con Gasperini sulla mia condizione fisica, sui movimenti, anche individualmente. Abbiamo lavorato molto in allenamento, lo ha visto alla fine mi ha dato una possibilità, l'ho presa e l'ho usata al meglio, ovviamente spero non sia l'ultimo".

A Roma tanti grandi attaccanti in passato, Sinner dice che la pressione è un privilegio. Ti allenerai anche per trasformare tutto questo? "Conosco bene la storia della Roma e i grandi attaccanti. Pochi giorni fa ho parlato con Dzeko, mi ha dato dei consigli, mi ha sempre detto di essere concentrato, in allenamento e in partita. Mi ha detto che devo essere onesto davanti ai compagni, se fai il tuo lavoro al meglio è un buon modo per fare il prossimo passo".

Sul rapporto con Ferguson e l'estate in cui poteva andare via. "Il rapporto è buono, ci sproniamo a vicenda, ne beneficiamo entrambi, così miglioreremo entrambi. All'inizio tutti parlavano di me, mi vendevano ogni giorno a ogni club. Non è stato facile, alla fine il mercato si è chiuso e mi sono concentrato. Conosco bene la mia posizione nel club, voglio solo godermi questo momento".

Quanto è importante avere giocatori come Wesley, Angelino, Celik e Tsimikas. "Oggi ho detto a Celik che non aveva mai fatto un assist per me ed è successo proprio oggi. Con Lorenzo abbiamo un'ottima comunicazione, parliamo spesso, è un top player, lo ha mostrato con la Lazio e con il Nizza, anche oggi. Sento una buona connessione, mi cerca sempre in campo ed è molto importante per me. Preferisco stare sempre in area e segnare dai cross, oggi è stato così con Zeki".

Cosa hai provato al momento del gol? Eri particolarmente contento... "Questo è il mio istinto, sono molto contento, per gli attaccanti è importantissimo avere fiducia e giocare. Sto bene, anche se gioco sotto pressione se ho delle possibilità cerco di sfruttarle".

