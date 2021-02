Veretout-Roma, prove di rinnovo: nei prossimi giorni incontro tra l’agente e Tiago Pinto

La Roma vuole blindare Jordan Veretout. Il centrocampista francese è uno degli irrinunciabili di Paulo Fonseca: la società lo sa e per questo le prossime settimane saranno importanti per mettere le basi del nuovo contratto. Come riporta Calciomercato.it, nei prossimi giorni è in programma un incontro tra Tiago Pinto e Mario Giuffredi, l’agente del giocatore.

L’attuale accordo scade nel 2024: una scadenza che al momento fa stare tranquilla la Roma, che però potrebbe riconoscergli un ritocco di ingaggio (l’attuale è di 3 milioni) anche per resistere alla tentazione di guardarsi altrove. Nei mesi scorsi c’è stato l’interesse del Napoli di Gattuso, che di Veretout è calcisticamente innamorato. Il francese però ha sempre respinto le avances degli altri club italiani ed è voluto rimanere alla Roma.

Quest’anno 24 presenze, 8 gol e 4 assist tra campionato, Europa League e i 51′ in Coppa Italia. Dopo l’ultima gara con la Juventus le critiche sui social l’hanno costretto a chiudere i commenti del suo ultimo post. Ai tifosi non è piaciuta la frase “alla pari con i campioni, con orgoglio” perché arrivata dopo un 2-0 contro una delle storiche rivali della Roma.