Veretout come Kolarov: segna su punizione nel giardino di casa e imita l’esultanza – VIDEO

Dopo aver letto l’intervista di Kolarov sulle punizioni rilasciata a Dazn Jordan Veretout ha voluto imitare il compagno di squadra. Come? Calciando dal giardino di casa sua in una mini porta allestita per allenarsi. Dopo aver segnato, l’esultanza con le mani dietro la schiena tipica del serbo. Il simpatico siparietto è stato postato sugli account social della Roma con un invito ai tifosi: “Se ci provate da casa occhio a non fare danni”. Dopo questo botta e risposta, si ritroveranno ad alternarsi nel calciarle a Trigoria prima e in campo poi.