Sabrina Veretout positiva al Covid ma festeggia il compleanno con amici e parenti

La moglie del centrocampista giallorosso è risultata positiva al coronavirus ma ha comunque deciso di festeggiare il suo 29esimo compleanno

La moglie di Jordan Veretout, Sabrina, ha comunicato durante la giornata la sua positività al Covid tramite una storia Instagram, ma nonostante questo ha deciso comunque di festeggiare il suo compleanno in compagnia di amici e parenti. Sul suo profilo Instagram ha documentato tutta la giornata, pubblicando le foto dei festeggiamenti per il suo 29esimo compleanno non curandosi affatto dell'infezione appena riscontrata. "Brividi, mal di testa totale ma devo resistere" questa la didascalia scelta da Sabrina Veretout per uno dei tantissimi scatti postati sui social. La moglie del centrocampista francese si è anche concessa un trattamento a domicilio di un parrucchiere per essere pronta per il grande evento. Il calciatore giallorosso non viene mai inquadrato nelle foto ma visto che non è stato convocato in Nazionale, e che ieri è stato immortalato insieme alla moglie a Montecarlo, si può pensare che anche lui fosse presente ai festeggiamenti. La moglie si è giustificata tramite delle storie Instagram dicendo che tutti gli invitati erano a conoscenza della sua positività e che erano comunque già stati in contatto nei giorni e nelle ore precedenti alla festa.