Verdone, caffè e chiacchierata dal meccanico: “Si parla della rinascita di Spinazzola”

La prestazione di Spinazzola col Salisburgo è piaciuta a tutti, anche a Carlo Verdone. Il noto attore è un grandissimo tifoso della Roma e questa mattina ha pubblicato una foto sui social che raffigura lui e il suo amico mentre parlano del terzino giallorosso: "Ore 8,00. Colazione da Roberto "Er modifica". Caffè e chiacchierata sulla Roma. Argomento più discusso la rinascita di Spinazzola. Buona giornata a tutti". C'è anche il like di Florenzi al post. Non solo lui ha parlato di Spina questa mattina. La freccia è tornata ai livelli dell'Europeo e rappresenta per Mourinho un'arma in più per la seconda parte di stagione.