Venezia, Zanetti: “Il ko è colpa mia, non attacco la rosa come fanno altri”

L'allenatore dei veneti con una punta di polemica dopo il ko subito in rimonta col Verona

Paolo Zanetti commenta in maniera amara il ko clamoroso subito in rimonta contro il Verona dal suo Venezia. Gli arancioneroverdi erano in vantaggio 3-0 dopo il primo tempo e poi hanno finito per perdere la partita. "Per noi era quasi una situazione nuova, non a caso siamo andati in difficoltà quando si trattava di gestire. L'inferiorità numerica può aver creato senza dubbio qualche problema, ma io ho l'obbligo di ripartire dalle cose positive di questa giornata", commenta Zanetti a 'Dazn'. Che poi sottolinea un altro fattore: "La responsabilità di quello che è successo è assolutamente mia, sono qui che ci metto la faccia e non voglio attaccare i miei giocatori, come invece fanno altri". Un po' di polemica da parte dell'allenatore del Venezia, con Mourinho che sicuramente è stato tra quelli che spesso hanno evidenziato le debolezze e le mancanze della sua rosa, compresa l'occasione del postpartita di Venezia-Roma.