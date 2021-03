Van Den Doel: “Far parte della Roma e del Friedkin Group è un privilegio”

Dopo aver chiuso il capitolo Adidas, Max Van Den Doel ne apre un altro di nome AS Roma. L’olandese è il nuovo direttore marketing del club giallorosso, indicato proprio dal dimissionario Francesco Calvo. Dopo le indiscrezioni delle scorse settimane e la lettera di addio ad Adidas, Van Den Doel ha ufficializzato il suo arrivo a Trigoria: “Vorrei condividere il fatto che mi sento privilegiato di essere entrato a far parte del Friedkin Group e aver colto questa emozionante sfida come Chief Marketing Officer per uno più grandi club in Italia: l’AS Roma. Non vedo l’ora di creare la miglior strategia di posizionamento del brand nel mondo. Sviluppare una vera organizzazione guidata che porti per esempio a diffondere i suoi valori di vita dentro e fuori dal campo. Vorrei esprimere il mio sincero ringraziamento per le persone che sono state fondamentali per il mio arrivo: Eric Williamson, Joe Becher, Brian Walker, Francesco Calvo, Guido Fienga, Alexander Cooke, Craig Howe, Dan e Ryan Friedkin e la Creative Artists Agency”.

“Ultimo ma non per importanza, un pensiero speciale per Sree Varma che è stato determinante all’inizio di questo viaggio. Molti di voi conoscono Sree come fondatore del network di professionisti sportivi più grande al mondo, iSPORTCONNECT per più di 10 anni – ha scritto Van Den Doel su Linkedin -. Sree ha fornito ai leader del settore una straordinaria rete di opportunità commerciali e professionali. Compresa la mia, per la quale sono molto grato a Sree Varma”.