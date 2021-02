Reynolds negli Stati Uniti in attesa del visto: domani potrebbe tornare a Roma

“Non possiamo dimenticare che si è fermato due mesi fa. Ha bisogno di un lavoro individuale per recuperare. Ora è negli Stati Uniti per risolvere problemi burocratici. Stiamo lavorando con lui per iniziare a lavorare con la squadra più velocemente“. Così Paulo Fonseca ha parlato di Bryan Reynolds nella conferenza stampa prima della partita con il Benevento. Il terzino acquistato a gennaio dal Dallas è negli Stati Uniti da una settimana perché in attesa del visto più lungo per rimanere qui a vivere e lavorare: dovrebbe tornare nei prossimi giorni, forse già domani.