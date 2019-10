Under, bufera social dopo la foto col saluto militare. I tifosi: “Non infangare la nostra maglia”

L’esultanza di Cengiz Under torna a far discutere. L’esterno turco ha postato sul suo profilo Twitter una foto con il saluto militare dopo un gol segnato all’Olimpico contro il Benevento la scorsa stagione. L’immagine è accompagnata da tre bandiere della Turchia. Un modo di festeggiare che aveva già fatto discutere l’anno scorso e che ha suscitato tantissime polemiche tra i tifosi, che non hanno apprezzato il post vista l’offensiva del presidente Erdogan in territorio siriano contro i curdi, e che hanno commentato in massa il tweet del turco: “Mi auguro che la Roma si dissoci, non si può fare propaganda politica con la nostra maglia addosso. Non si infanga”.