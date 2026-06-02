Wesley show in Brasile: l'Altinha con gli amici è uno spettacolo di palleggi e musica

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Cinque giallorossi in cerca d'autore

Il primo Mondiale non si scorda mai. La Roma, grazie alla stagione chiusa con la qualificazione in Champions, porta cinque giocatori alla prossima Coppa del Mondo tra Stati Uniti, Canada e Messico. Wesley, Koné, El Aynaoui, Malen e Ndicka saranno protagonisti con le rispettive nazionali. Pronti a giocarsi tutto. La Roma li osserverà da vicino. Molto da vicino. Perché un Mondiale può cambiare tutto. In un senso o nell’altro. Può esaltare. Può fermare. Può ribaltare scenari di mercato. Tra infortuni, esplosioni improvvise e nuove valutazioni, il futuro può cambiare in poche settimane. E la Roma lo sa.

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