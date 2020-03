Un abbonato in Sud combatte il coronavirus a Bologna: “Spero di tornare presto vicino alla Roma”

Tra le migliaia di eroi che stanno combattendo in prima linea in coronavirus in Italia, c’è anche un grande tifoso della Roma. È Francesco Marocco, che lavora in un dipartimento Covid-19 di un ospedale di Bologna. E come racconta il club giallorosso sui suoi canali social ufficiali, è abbonato da sei anni in curva Sud e si augura di poter seguire la sua squadra del cuore ogni domenica: “Spero di poter tornare presto nella città eterna ed essere più vicino alla Roma, ma per ora devo lavorare. Forza Roma”.

La Roma sta condividendo ogni giorno le storie di alcuni medici, infermieri e volontari che stanno combattendo il virus negli ospedali italiani. Ma non è finita qui: da venerdì comincerà la distribuzione di cibo e kit sanitari agli abbonati over 75.