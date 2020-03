Da questo venerdì la Roma darà il via alla distribuzione di beni di prima necessità agli abbonati con più di 75 anni. Come già anticipato nei giorni scorsi, la società vuole stare al fianco delle persone più in difficoltà in questa emergenza per il coronavirus e per questo consegnerà un pacco da Roma Cares con all’interno cibo e kit sanitario utile per proteggersi in questa fase delicata del nostro Paese.