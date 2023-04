Udinese, Sottil: “All’andata bravi e fortunati. Siamo qui per fare la nostra partita”

Dopo l’andata Mourinho ha detto che vi aspettava a Roma. “Quella dell’andata è stata una partita dove siamo stati bravi e fortunati perché la Roma poteva rientrare in partita. Avevamo meritato di vincere. La Roma rimane la Roma, sta facendo molto molto bene. E' solida e ha un allenatore vincente che ha dato la sua identità alla squadra. Ci sarà lo stadio pieno e il risultato d’andata inciderà sulle loro motivazioni ma anche le nostre devono essere altrettante. Siamo qui per giocare la nostra partita, tutte sono difficile ma abbiamo le qualità per fare la nostra gara.