Udinese-Roma, UFFICIALE: Santon a destra, Pedro-Mkhitaryan dietro Dzeko – LIVE

UDINE – Nella terza giornata del campionato di Serie A la Roma affronta l’Udinese. I giallorossi, ancora alla ricerca della prima vittoria stagionale, sono chiamati a confermare l’ottima prova offerta contro la Juventus. Fonseca vuole scacciare qualsiasi dubbio o perplessità prima di una sosta che in caso di mancato successo diventerebbe più lunga che mai. E per questo in attesa di Smalling conferma lo stesso undici schierato contro i bianconeri. Tra i pali promosso ancora Mirante, che potrà contare in difesa sul trio Mancini-Ibanez-Kumbulla, retroguardia più giovane per età media della Serie A. Confermato Spinazzola sulla sinistra, alla terza gara ufficiale consecutiva da titolare. In mezzo al campo, al fianco dell’insostituibile Veretout, c’è ancora Pellegrini con Diawara in panchina. In attacco, alle spalle di un Dzeko ancora a secco in questa stagione, spazio alla fantasia e alla qualità di Pedro e Mkhitaryan. Il nuovo arrivato Borja Mayoral è a Udine ma solo in tribuna. Fischio d’inizio alla Dacia Arena alle ore 20.45.

FORMAZIONI UFFICIALI

UDINESE (3-5-2): Musso; Becao, De Maio, Samir; ter Avest, Pereyra, Arslan, De Paul, Ouwejan; Lasagna, Okaka.

A disposizione: Nicolas, Gasparini, Prodl, Molina, Zeegelaar, Ballarini, Battistella, Micin, Coulibaly, Palumbo, Nestorovski, Forestieri.

Allenatore: Gotti.

ROMA (3-4-2-1): Mirante; Mancini, Ibanez, Kumbulla; Santon, Pellegrini, Veretout, Spinazzola; Pedro, Mkhitaryan; Dzeko.

A disposizione: Olsen, P. Lopez, Peres, Calafiori, Cristante, Villar, Diawara, Perez, Antonucci, Kluivert.

Allenatore: Fonseca.

Arbitro: Abisso.

Assistenti: Vecchi-Scatragli.

IV Uomo: Piccinini.

Var: Maresca.

Avar: Del Giovane.