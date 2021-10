Trigoria, verso la Juve-Roma: l’allenamento, il drone e la probabile formazione

Giallorossi in campo questo mattina per preparare la sfida con i bianconeri

La Roma è tornata in campo questa mattina per preparare il match con la Juventus di domenica prossima. José Mourinho sta recuperando alla spicciolata i giocatori impegnati con le rispettive nazionali. Oggi è stato il turno di Cristante e Veretout. Pellegrini è invece rimasto a casa per un attacco febbrile, ma al momento non sembra in dubbio. Non ci sarà Smalling, ancora alle prese con la lesione al flessore e out almeno per due settimane. La squadra ha lavorato su parte atletica e tecnica, poi si è dedicata alla tattica.