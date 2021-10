Roma, Pellegrini con la febbre: out nell’allenamento odierno

Il capitano romanista non è tornato in campo e potrebbe non essere al meglio domenica nel match con la Juventus

Lorenzo Pellegrini ha saltato l'allenamento odierno per un attacco febbrile. Il capitano della Roma è tornato domenica dall'impegno con la Nazionale, ma non è potuto rientrare a Trigoria oggi per prendere parte al primo allenamento in vista del match con la Juventus. Il centrocampista avrebbe dovuto aggregarsi ai compagni, così come Veretout e Cristante, ma è rimasto a casa per curarsi. Mourinho spera di averlo al 100% per la trasferta di domenica, ma dovrà monitorare le sue condizioni giorno dopo giorno. I giallorossi hanno già dovuto rinunciare a Pellegrini nel primo e unico big match stagionale, ossia il derby perso poi con la Lazio. Al momento, nonostante la febbre, non sembra in dubbio la sua presenza con la Juventus, ma bisognerà capire se sarà in grado di restare in campo per tutto il match e giocare al massimo delle sue possibilità