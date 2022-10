Trigoria, ripresa degli allenamenti alle 15:30

La Roma non si fermerà neanche un giorno in vista della trasferta di Europa League contro il Real Betis. Dopo la vittoria per 2-1 in campionato con il Lecce, i giallorossi torneranno ad allenarsi lunedì alle 15:30 agli ordini di José Mourinho. Da monitorare la situazione legata alle condizioni di Paulo Dybala, che rischia di tornare a disposizione nel 2023.